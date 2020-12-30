Поезд Киев – Борисполь сошел с рельсов

Днем 30 декабря экспресс Киев – Борисполь-аэропорт сошел с рельсов.
На месте инцидента работает комиссия Укрзализныци. Пострадавших в результате аварии нет.
— Причины будут установлены в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.
Экспресс Борисполь-аэропорт №828 сошел с рельсов на станции Дарница.
Произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.
Пожар в поезде под Полтавой
Ночью 25 декабря под Полтавой загорелся поезд, в результате чего погибли два человека.
Инцидент произошел на территории одного из филиалов Укрзализныци.
Тела погибших работников нашли в задымленном вагоне.