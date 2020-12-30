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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Поезд Киев – Борисполь сошел с рельсов

Днем 30 декабря экспресс Киев – Борисполь-аэропорт сошел с рельсов.

На месте инцидента работает комиссия Укрзализныци. Пострадавших в результате аварии нет.

— Причины будут установлены в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Поезд Киев – Борисполь сошел с рельсов

Экспресс Борисполь-аэропорт №828 сошел с рельсов на станции Дарница.

Произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.

Пожар в поезде под Полтавой

Ночью 25 декабря под Полтавой загорелся поезд, в результате чего погибли два человека.

Инцидент произошел на территории одного из филиалов Укрзализныци.

Тела погибших работников нашли в задымленном вагоне.

Источник: Укрзализныця

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