Поезд Киев – Борисполь сошел с рельсов

Днем 30 декабря экспресс Киев – Борисполь-аэропорт сошел с рельсов.

На месте инцидента работает комиссия Укрзализныци. Пострадавших в результате аварии нет.

— Причины будут установлены в кратчайшие сроки, — говорится в сообщении.

Экспресс Борисполь-аэропорт №828 сошел с рельсов на станции Дарница.

Произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда.

Пожар в поезде под Полтавой

Ночью 25 декабря под Полтавой загорелся поезд, в результате чего погибли два человека.

Инцидент произошел на территории одного из филиалов Укрзализныци.

Тела погибших работников нашли в задымленном вагоне.