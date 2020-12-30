В РФ мужчина угнал скорую, которая приехала на вызов

В Свердловской области Российской Федерации украли автомобиль скорой помощи. Медики прибыли на вызов к пожилой женщине, у которой была высокая температура. Водитель не забрал ключи из авто и пошел помогать врачам.

В это время неизвестный мужчина ходил рядом, а когда увидел, что у авто никого нет, сел в него и уехал.

Позже карету скорой нашли в соседнем населенном пункте. Полиция разыскивает преступника.

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Украла авто, чтобы посмотреть на елку

В Киеве девушка украла авто знакомого, чтобы посмотреть на новогоднюю елку на Подоле. Мужчина встретился с ней после знакомства в интернете. Когда он отошел в магазин, девушка исчезла вместе с авто.