В Ровно ребенок ночевал под подъездом, поскольку мать пошла “гулять”

В Ровно 9-летняя девочка ночевала под подъездом, потому мать оставила ее у дома, а отчим не пускал в квартиру, потому что она ему не родная.

Ребенок четыре раза приходил под дверь, просился внутрь, но его каждый раз прогоняли. Лишь в четыре утра замерзшую и голодную школьницу заметил прохожий.

Он вызвал патрульных, которые забрали ребенка и поехали выяснять почему девочка посреди ночи, да еще и сама, оказался на улице, где с ней могло произойти что угодно.

Как оказалось мать злоупотребляет алкоголем и это ее третий ребенок, первые два живут у бабушки, а вот на третью внучку у женщины уже не хватает сил и времени, поэтому она до сих пор остается с матерью.

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Больше о ситуации, которая сложилась смотрите в сюжете.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из-за бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.