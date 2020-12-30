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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Украинцы не пострадали: МИД о землетрясении в Хорватии

В результате мощного землетрясения в Хорватии, которое произошло 29 декабря, погибли семь человек. Граждан Украины среди пострадавших нет.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

— По предварительной информации, украинцев нет пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия, — написал дипломат.

В то же время он назвал номер телефона экстренной помощи +385 91 605 1010.

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Землетрясение магнитудой 6,3 в Хорватии зафиксировано около полудня 29 декабря.

Сейчас известно о как минимум семи жертвах разрушительной стихии.

После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких. Фиксировали слабые толчки и накануне.

Посольство Украины предупреждает о возможном повторном землетрясении, поэтому просит граждан следить за официальными сообщениями о развитии сейсмологической ситуации.

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