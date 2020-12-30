В результате мощного землетрясения в Хорватии, которое произошло 29 декабря, погибли семь человек. Граждан Украины среди пострадавших нет.
Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.
— По предварительной информации, украинцев нет пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия, — написал дипломат.
В то же время он назвал номер телефона экстренной помощи +385 91 605 1010.
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За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія. Наш телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010.
Будьте обережні! pic.twitter.com/IqVZzLXtGD
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020
До українців Хорватії!
Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! pic.twitter.com/eD7qCGnXTO
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020
Hrvatska i hrvati, mi smo uz vas!
Vi ste jaki! Ostanete jaki! pic.twitter.com/4BnFGiQ1nh
— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020
Землетрясение магнитудой 6,3 в Хорватии зафиксировано около полудня 29 декабря.
Сейчас известно о как минимум семи жертвах разрушительной стихии.
После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких. Фиксировали слабые толчки и накануне.
Посольство Украины предупреждает о возможном повторном землетрясении, поэтому просит граждан следить за официальными сообщениями о развитии сейсмологической ситуации.