В результате мощного землетрясения в Хорватии, которое произошло 29 декабря, погибли семь человек. Граждан Украины среди пострадавших нет.

Об этом сообщил в Twitter посол Украины в Хорватии Василий Кирилич.

— По предварительной информации, украинцев нет пострадавших в результате землетрясения в Петрини, Хорватия, — написал дипломат.

В то же время он назвал номер телефона экстренной помощи +385 91 605 1010.

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За попередньою інформацією, українців немає серед постраждалих внаслідок землетрусу в Петріні, Хорватія. Наш телефон екстреної допомоги +385 91 605 1010.

Будьте обережні! pic.twitter.com/IqVZzLXtGD — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020

До українців Хорватії!

Будьте обережні! Стежте за новинами. У разі повторного поштовху, невідкладно залиште будівлі, не користуйтеся ліфтом. Уникайте перебування біля ліній електропередач, дерев! pic.twitter.com/eD7qCGnXTO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020

Hrvatska i hrvati, mi smo uz vas!

Vi ste jaki! Ostanete jaki! pic.twitter.com/4BnFGiQ1nh — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) December 29, 2020

Землетрясение магнитудой 6,3 в Хорватии зафиксировано около полудня 29 декабря.

Сейчас известно о как минимум семи жертвах разрушительной стихии.

После основного толчка зафиксировали еще серию более мелких. Фиксировали слабые толчки и накануне.

Посольство Украины предупреждает о возможном повторном землетрясении, поэтому просит граждан следить за официальными сообщениями о развитии сейсмологической ситуации.