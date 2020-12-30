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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Взрывы прогремели в аэропорту Йемена во время прилета нового правительства

В аэропорту города Адена в Йемене произошло несколько взрывов. Три взрыва прогремели одновременно с прилетом министров нового правительства страны.

Местные СМИ информируют о большом числе погибших и пострадавших.

Взрыв произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали, жертвами взрыва стали пять человек.

Всех министров перевезли во дворец правительства в Адене.

Взрыв мины в Йемене

В конце ноября в результате взрыва мины в городе Ходейда на берегу Красного моря в Йемене погибли три мирных жителя.

Чиновники обвинили повстанцев-хуситов в установке мин, когда они контролировали этот район.

Повстанцы-хуситы выпустили четыре ракеты Катюша по жилому кварталу на юге Ходейды, вызвав ужас и страх среди жителей.

Источник: Al Arabiya

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