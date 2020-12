В аэропорту города Адена в Йемене произошло несколько взрывов. Три взрыва прогремели одновременно с прилетом министров нового правительства страны.

Местные СМИ информируют о большом числе погибших и пострадавших.

Взрыв произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали, жертвами взрыва стали пять человек.

NEW — video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO

