В аэропорту города Адена в Йемене произошло несколько взрывов. Три взрыва прогремели одновременно с прилетом министров нового правительства страны.

Местные СМИ информируют о большом числе погибших и пострадавших.

Взрыв произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали, жертвами взрыва стали пять человек.

NEW — video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO — Disclose.tv ???? (@disclosetv) December 30, 2020

Всех министров перевезли во дворец правительства в Адене.

Взрыв мины в Йемене

В конце ноября в результате взрыва мины в городе Ходейда на берегу Красного моря в Йемене погибли три мирных жителя.

Чиновники обвинили повстанцев-хуситов в установке мин, когда они контролировали этот район.

Повстанцы-хуситы выпустили четыре ракеты Катюша по жилому кварталу на юге Ходейды, вызвав ужас и страх среди жителей.

Источник: Al Arabiya