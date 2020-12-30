В аэропорту города Адена в Йемене произошло несколько взрывов. Три взрыва прогремели одновременно с прилетом министров нового правительства страны.
Местные СМИ информируют о большом числе погибших и пострадавших.
Взрыв произошел, когда прибывшие из Саудовской Аравии члены правительства еще не вышли из самолета, а находились на борту. Они не пострадали, жертвами взрыва стали пять человек.
NEW — video of the explosion(s) at Aden Airport in #Yemen. Initial reports claim either mortars or drones were used in the attack.pic.twitter.com/HIha6sdUpO
— Disclose.tv ???? (@disclosetv) December 30, 2020
Всех министров перевезли во дворец правительства в Адене.
Взрыв мины в Йемене
В конце ноября в результате взрыва мины в городе Ходейда на берегу Красного моря в Йемене погибли три мирных жителя.
Чиновники обвинили повстанцев-хуситов в установке мин, когда они контролировали этот район.
Повстанцы-хуситы выпустили четыре ракеты Катюша по жилому кварталу на юге Ходейды, вызвав ужас и страх среди жителей.
Источник: Al Arabiya