СБУ задержало группировки, которая похищала людей

В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали лидеров преступной группы, которая занималась похищением людей.

Банда состояла из 15 человек с уголовным прошлым. Они долгое время держали в страхе местных жителей из-за разбойных нападений, насилия и уничтожения имущества.

Преступная группа активно занималась торговлей наркотиками, ежемесячный оборот которых достигал суммы в 6 млн грн. Они продавали оптовые партии веществ через личные связи, а также привлекали наркодилеров для перепродажи по всей области.

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По данным СБУ, в составе организации было так называемое силовое крыло, чтобы бороться с конкурентами в сфере наркобизнеса. Злоумышленники применяли к потерпевшим психологическое давление и угрожали им физической расправой.















Похищали и запугивали людей: на Днепропетровщине задержали преступную наркогруппу / 4 фотографии

У злоумышленников дома оперативники нашли оружие, гранаты и наркотики. Сейчас правоохранители задержали и сообщили о подозрении шести организаторам и активным участникам группировки.

Открыто уголовное производство по ст. 255, 146 и 307 УК Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве разоблачили преступную организацию, которая занималась сбытом оптовых партий наркотических и психотропных веществ в 15 регионах Украины. К ней причастны 20 человек.

Они предлагали наркотики в Telegram и доставляли их заказчикам через сеть так называемых закладок. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Фото: СБУ