Грозит 15 лет тюрьмы: на Хмельнитчине мужчина совершил покушение на жизнь бывшей жены

В селе Михнов Изяславского района Хмельницкой области 43-летний мужчина совершил покушение на убийство бывшей жены.

Инцидент произошел вечером 28 декабря. В течение нескольких дней мужчина пытался выследить свою жертву, настаивал на встрече.

Когда женщина согласилась и вышла к автобусной остановке, где подозреваемый вместе с компанией распивал спиртное, он набросился на нее с кухонным ножом, нанеся несколько ударов в спину и грудь.

Читайте: Проклинала товарищей с войны: внук рассказал, почему убил 82-летнюю бабушку граблями

От кровавой расправы женщину спасли случайные свидетели происшествия, которые остановили мужчину и вызвали полицию.

— Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако полицейские задержали его по “горячим следам”, — говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 через ст. 15 (Покушение на убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде от 7 до 15 лет лишения свободы.

Убийство пенсионера в Харьковской области

В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из-за бытовой ссоры.

70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.

В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера. Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.