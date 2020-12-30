В Беляевском районе Одесской области нетрезвый мужчина оскорбил женщину в одном из местных магазинов. Выяснять отношения с обидчиком пошел ее муж.

В ответ незнакомец взял деревянную палку и несколько раз ударил его по голове.

Пострадавшего 57-летнего мужчину доставили в отделение нейрохирургии областной больницы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом черепа. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильное.

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33-летнего правонарушителя, который проживает в Овидиопольском районе, задержали в течение суток. Выяснилось, что мужчина приехал в Беляевский район работать по найму строителем.

Он рассказал, что во время конфликта специально избил незнакомца.

Правонарушителю сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Пытали и снимали на видео

В Каменском несколько человек избили и срезали волосы 17-летнему парню, когда тот был в гостях у знакомого. Все это снимали на видео, а потом выложили в интернет.

Полиция установила, что участниками события являются трое местных жителей от 15 до 20 лет.

Обидчикам грозит лишение свободы от 5 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.