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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

Террористы взорвали французский БТР в Мали — есть погибшие

Двое французских солдат погибли и еще один получил ранения в результате взрыва самодельного устройства, которое попало в их БТР.

Военные выполняли миссию по разведке и сбору данных, когда произошел взрыв. В администрации французского президента заявили, что жизни раненого ничего не угрожает.

Террористическая группировка Аль-Каиды уже взяла на себя ответственность за нападение на военных.

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Контингент Франции проводит военные операции на территории Мали против боевиков-исламистов. Меньше трех недель назад во время аналогичного случая были убиты трое французских солдат.

В августе в Мали произошла попытка государственного переворота. В результате чего были арестованы президент страны Ибрагим Бубакара Кейти и премьер-министр Бубу Сиссе.

Восставшие солдаты взяли под контроль лагерь Кати. Солдаты были недовольны заработной платой и продолжающимся конфликтом с джихадистами, а также бывшим президентом.

Источник: Reuters

Фото: Dreamstime

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