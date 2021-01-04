Бил ножом в грудь: в Киеве мужчина зарезал товарища и поджег квартиру

В Киеве задержали местного жителя, который несколько раз ударил ножом своего нового знакомого, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления.
Когда спасатели потушили пожар, то обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки и ног.
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Пострадавшим оказался 33-летний арендатор помещения, уроженец Львовской области.
— Мы в течение нескольких часов установили, что к событию причастен 38-летний ранее судимый за убийство киевлянин и задержали его, — рассказали в ГУ НП в Киеве.
Правоохранители установили, что мужчины в тот же день познакомились на улице, а потом в квартире, которую снимал потерпевший, распивали спиртные напитки.
— Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил кухонным ножом оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся, — отметил полковник полиции Виктор Нечитайло.
Подозреваемому грозит наказание по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Убийство пенсионера в Харьковской области
В середине декабря в Купянском районе на Харьковщине пенсионерка убила своего 75-летнего мужа из бытовой ссоры.
70-летняя женщина нанесла несколько ножевых ранений кухонным ножом, а когда мужчина истекал кровью, ушла из дома, не вызывая скорую.
В полицию позвонили соседи, обнаружившие мертвое тело пенсионера.