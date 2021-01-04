В Киеве разоблачили предпринимателей, которые не платили налоги

Сотрудники Государственной фискальной службы разоблачили столичных предпринимателей на построении схемы по неуплате налогов в размере около 14 млн грн.

— Должностные лица одного из столичных предприятий, сотрудничая с другими субъектами хозяйственной деятельности, в течение года умышленно завысили налоговый кредит деклараций по НДС на сумму около 14 млн. грн. Это привело к не поступлению в бюджет средств в особо крупных размерах, — говорится в сообщении ГФС Киева.

В ходе обысков офисных, складских и жилых помещений обнаружили и изъяли материальные ценности, документы, 94 печати субъектов хозяйственной деятельности (из которых 21 предприятие — нерезидент), а также наличные средства в эквиваленте более 6 млн. грн.

Изъятые при обыске вещественные доказательства присоединены к материалам уголовного производства и передано на ответственное хранение.











ГФС разоблачила киевских предпринимателей, не уплативших 14 млн грн налогов / 3 фотографии

Махинации с НДС более чем 260 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грн.

Должностные лица крупных предприятий покупали сельхозпродукты у предпринимателей и рассчитывались с ними наличными. Эти операции отражались в документах недостоверно.

В течение 2018 и 2019 они сформировали кредит по НДС более чем на 260 млн грн. Эти деньги в дальнейшем были обналичены.

Источник: ГФС