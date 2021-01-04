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Факты / Происшествия
Оксана Доротюк |

Пришлось резать решетку: на Днепропетровщине женщина застряла в окне

В Днепропетровской области работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций освободили женщину, которая застряла в оконных металлических решетках собственной квартиры.

По данным ГСЧС, чрезвычайная ситуация произошла в городе Покров на улице Центральной вечером 3 января. Женщина 1977 года рождения, застряла ногой между металлических прутьев оконной решетки в квартире, которая находится на первом этаже многоэтажного дома.

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Спасатели с помощью гидравлических ножниц освободили 44-летнюю женщину. Обстоятельства, при которых она застряла в решетке, устанавливаются полицией.

На Днепропетровщине спасатели спасали женщину, которая застряла в оконной решетке

Чрезвычайные новости

3 января в Черновцах из-за взрыва газа загорелась квартира, в которой находился ее 82-летний владелец. Мужчина получил многочисленные ожоги, его сразу госпитализировали в реанимационное отделение. Также спасатели эвакуировали 12 жителей дома.

Площадь пожара составила 20 кв. м.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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