Под Луцком депутат с мужем напали на хозяина дома

На Волыни мужчина и женщина совершили разбойное нападение на 55-летнего мужчины.
Накануне пострадавший разводился с женой и выставил дом на продажу. На объявление откликнулся мужчина и договорился посмотреть дом вместе с женой.
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Во время встречи злоумышленники выдавали себя за покупателей, как в один момент применили слезоточивый газ и нанесли хозяину колото-резаные раны ножом. После пара скрылась с места преступления.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности. Женщина — действующий депутат одного из районных советов.
Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников.
Нападение в Польше
В городе Вроцлав (Польша) задержали 28-летнего украинца, который выпивший напал с ножом на своего знакомого.
Он ранил мужчину во время бытовой ссоры в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает.