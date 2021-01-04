Под Луцком депутат с мужем напали на хозяина дома

На Волыни мужчина и женщина совершили разбойное нападение на 55-летнего мужчины.

Накануне пострадавший разводился с женой и выставил дом на продажу. На объявление откликнулся мужчина и договорился посмотреть дом вместе с женой.

Читайте: Во время психического приступа: в Харькове мужчина зарезал свою мать

Во время встречи злоумышленники выдавали себя за покупателей, как в один момент применили слезоточивый газ и нанесли хозяину колото-резаные раны ножом. После пара скрылась с места преступления.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленников. Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности. Женщина — действующий депутат одного из районных советов.

Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление сообщников.

Нападение в Польше

В городе Вроцлав (Польша) задержали 28-летнего украинца, который выпивший напал с ножом на своего знакомого.

Он ранил мужчину во время бытовой ссоры в квартире. Пострадавшего госпитализировали, но, к счастью, его жизни ничего не угрожает.