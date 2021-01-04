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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Луцке мужчина упал в 5-метровый котлован — видео спасательной операции

В Луцке в выкопанный для ремонта теплотрассы 5-метровый котлован упал человек. Пострадавшего заметила прохожая и вызвала спасателей.

Пострадавшего с признаками жизни, но без сознания сотрудники ГСЧС обнаружили на дне котлована по пояс в воде. Бойцы с помощью спасательных веревок зафиксировали мужчину на медицинских носилках и подняли по телескопической лестницей на поверхность, где и передали в руки медиков.

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Пострадавшего госпитализировали в Луцкую городскую клиническую больницу.

На Днепропетровщине женщина застряла в окне

В Днепропетровской области работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций освободили женщину, которая застряла в оконных металлических решетках собственной квартиры.

Женщина 1977 года рождения, застряла ногой между металлических прутьев оконной решетки в квартире, которая находится на первом этаже многоэтажного дома.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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