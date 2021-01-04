В США мужчина застрелил пастора в церкви

В США в результате стрельбы в церкви был убит пастор, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в штате Техас в 160 км от Далласа.

Мужчина бежал от полиции и зашел в местный храм, чтобы скрыться. Служитель церкви нашел его в туалете, после чего достал свое оружие. Нападающий обезоружил его и застрелил.

Убийцей оказался 21-летний юноша. Полиция преследовала его по подозрению в нападении и убийстве.

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Терроризм в Нью-Йорке

В декабре произошла стрельба в кафедральном соборе Нью-Йорка. Люди пришли к стенам здания, чтобы послушать выступление рождественского хора.

В это время к собору подошел мужчина с оружием. Подробнее о стрельбе в Нью-Йорке читайте на Фактах ICTV.