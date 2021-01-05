Во Львовской области спасателям ГСЧС пришлось освобождать ребенка, который закрылся в собственной квартире.

Двухлетний мальчик остался один в помещении на третьем этаже после того, как его мать вышла на лестничную клетку.

Двери жилья закрылись, и ребенок не смог самостоятельно их открыть.

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Спасатели задействовали выдвижную лестницу и помогли отцу добраться до квартиры. Мальчик не пострадал. А вот матери из-за волнения стало плохо, из-за чего пришлось вызвать скорую.

Освободили ребенка из авто

В ноябре 2020 года в Николаеве спасатели освобождали ребенка, который закрылся в авто вместе с собакой.

Малыш не пострадал.

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