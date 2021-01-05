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Факты / Происшествия
Анастасія Дячкіна |

На Надднепрянском шоссе в Киеве столкнулись пять авто, есть пострадавшие

В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло крупное ДТП с пострадавшими с участием 5 автомобилей.

Стоят все четыре ряда. На месте работают спасатели, несколько быстрых, патрульная полиция.

ДТП на Надднепрянском шоссе — в Киеве столкнулись пять авто

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Движение затруднено от моста Патона в направлении ст. м. Выдубичи.

ДТП на Надднепрянском шоссе — в Киеве столкнулись пять авто

На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются.

ДТП на Житомирщине

Вечером 4 января в Житомирской области водитель на выезде из поселка наехал на группу подростков.

В результате ДТП 10-летний мальчик погиб на месте, еще один парень попал в больницу с открытым переломом ноги.

Источник: Патрульная полиция

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