Сюжет для фильма ужасов: в Киеве девушка ночью застряла в дверях подвала

Ночью 5 января в Печерском районе Киева спасатели освободили 28-летнюю девушку, застрявшую между дверьми.

Инцидент произошел на улице Бассейной. За помощью обратился житель многоквартирного дома, случайно заметивший потерпевшую.

Девушка пыталась выбраться из помещения бойлерной в подвале дома, но застряла.

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Для освобождения пленницы спасатели использовали бензорез: таким образом удалось срезать цепь, которой были закрыты двери.

О том, как и почему оказалась в подвале в 4.00 утра, девушка не рассказала. От госпитализации она отказалась.

Под Винницей девочка застряла в норе

Летом 2020 году в селе под Винницей 16-летняя девочка застряла головой в лисьей норе, где пробыла более двух суток без еды, воды и туалета.

Девочка не могла ни позвать на помощь, ни вылезть самостоятельно.

Когда ее освободили, она рассказала, что полезла в нору посмотреть на животных.