В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением

Черниговские рыбаки обратились к ГСЧС после того, как увидели, что с автомобильного моста в реку Десна упал женщина.
— Выяснилось, что женщину после падения в воду унесло по течению, а затем правоохранители и спасатели достали ее из воды и передали работникам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.
Читайте: В Николаеве под колесами погрузчика погибла работница речпорта
56-летняя женщина в критическом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.
Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
В Луцке мужчина упал в 5-метровый котлован
В Луцке в выкопанный для ремонта теплотрассы 5-метровый котлован упал человек. Пострадавшего заметила прохожая и вызвала спасателей.
Пострадавшего с признаками жизни, но без сознания сотрудники ГСЧС обнаружили на дне котлована по пояс в воде.