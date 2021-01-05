В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением

Черниговские рыбаки обратились к ГСЧС после того, как увидели, что с автомобильного моста в реку Десна упал женщина.

— Выяснилось, что женщину после падения в воду унесло по течению, а затем правоохранители и спасатели достали ее из воды и передали работникам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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56-летняя женщина в критическом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.















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