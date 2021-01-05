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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением

Черниговские рыбаки обратились к ГСЧС после того, как увидели, что с автомобильного моста в реку Десна упал женщина.

— Выяснилось, что женщину после падения в воду унесло по течению, а затем правоохранители и спасатели достали ее из воды и передали работникам скорой медицинской помощи, — рассказали в пресс-службе ГСЧС.

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56-летняя женщина в критическом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
  • В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением
В Чернигове женщина упала с моста в Десну, ее унесло течением / 4 фотографии

В Луцке мужчина упал в 5-метровый котлован

В Луцке в выкопанный для ремонта теплотрассы 5-метровый котлован упал человек. Пострадавшего заметила прохожая и вызвала спасателей.

Пострадавшего с признаками жизни, но без сознания сотрудники ГСЧС обнаружили на дне котлована по пояс в воде.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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