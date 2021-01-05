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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

В Киеве пьяные охранники устроили смертельную драку

В Киеве охранники, которые работали на одном объекте, подрались до смерти. Одного из них госпитализировали в больницу, от многочисленных травм тела он умер. Другой остался жив, однако получил ножевое ранение в шею.

Во время дежурства на строительной площадке между мужчинами возник конфликт. 55-летний охранник ударил ножом в шею коллеге, а тот ответил кулаками.

Тело умершего пройдет медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По факту происшествия открыто уголовное производство. Фигуранту дела может грозить ограничение свободы до двух лет, арест до шести месяцев или общественные работы.

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Убил жену в новогоднюю ночь

Во время празднования Нового года в Киеве мужчина убил свою жену. Киевлян выстрелил несколько раз в голову сожительнице, причиной убийства стал конфликт между супругами.

Какое наказание грозит мужчине, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

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