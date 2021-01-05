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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В Одессе 26-летний мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки

Под многоэтажкой на улице Марсельской в ​​Одессе 5 января около 15.00 обнаружили тело 26-летнего мужчины.

Полиция предварительно установила, что он совершил самоубийство, выпрыгнув из окна подъезда между девятым и десятым этажами.

Суворовский отдел полиции Одессы решает вопрос об открытии производства по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство с пометкой самоубийство.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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Самогубство в Одесі

Фото: Нацполіція

В декабре в Запорожье 13-летний подросток выпрыгнул из окна своей квартиры на 10 этаже.

Тело мальчика обнаружили под домом. Полиция расследует его гибель по статье об убийстве с пометкой самоубийство.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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