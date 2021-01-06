6 января около 04.00 произошло ДТП в Киеве на мосту Патона, которое зафиксировали камеры.

По предварительной информации патрульной полиции, водитель автомобиля Dacia наехал на дорожный блок и перевернулся.

Водитель в результате ДТП не получил повреждений. На мужчину составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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На видео видно, что водитель на скорости врезается в дорожные блоки на вылетает встречную полосу, в результате чего автомобиль переворачивается.

ДТП в Киеве

Вечером 5 января на Кольцевой дороге в Киеве произошло масштабное ДТП — столкнулись пять автомобилей, грузовик и маршрутный автобус.

В дорожно-транспортном происшествии никто не погиб.