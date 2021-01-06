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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Облил бензином и поджег: из-за издевательств брата на Хмельниччине умерла женщина

Смерть 33-летней женщины в Чемеровецком районе Хмельницкой полиция расследует как умышленное убийство.

Трагедия произошла накануне Нового года. Женщину облил бензином и поджег младший 19-летний брат.

Вследствие циничного поступка парня жертва получила телесные повреждения в виде ожогов 50% тела.

Борьба за жизнь женщины в Хмельницком областном ожоговом центре продолжалась пять дней, однако утром она умерла.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК Украины. 19-летнего молодого человека поместили в камеру СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

“Новогоднее” убийство на Хмельнитчине

В Славуте Хмельницкой области 35-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь, наведавшись в гости к своей бывшей сожительницы.

24-летний парень, который праздновал Новый год вместе с девушкой, начал драку, а затем расправился с бывшим своей возлюбленной.

За совершенное преступление парню грозит до 10 лет тюрьмы.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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