Облил бензином и поджег: из-за издевательств брата на Хмельниччине умерла женщина

Смерть 33-летней женщины в Чемеровецком районе Хмельницкой полиция расследует как умышленное убийство.
Трагедия произошла накануне Нового года. Женщину облил бензином и поджег младший 19-летний брат.
Вследствие циничного поступка парня жертва получила телесные повреждения в виде ожогов 50% тела.
Борьба за жизнь женщины в Хмельницком областном ожоговом центре продолжалась пять дней, однако утром она умерла.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 УК Украины. 19-летнего молодого человека поместили в камеру СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
“Новогоднее” убийство на Хмельнитчине
В Славуте Хмельницкой области 35-летний мужчина погиб в новогоднюю ночь, наведавшись в гости к своей бывшей сожительницы.
24-летний парень, который праздновал Новый год вместе с девушкой, начал драку, а затем расправился с бывшим своей возлюбленной.
За совершенное преступление парню грозит до 10 лет тюрьмы.