На мусорной свалке возле поселка Золочев Харьковской области 5 января нашли тело 28-летнего мужчины, которого искали почти неделю.

Еще 30 декабря его 52-летний отец сообщил в полицию, что потерял связь с сыном.

Правоохранители на месте установили, что мужчина умер несколько дней назад, а на его теле обнаружили телесные повреждения. Поэтому по данному факту открыли производство по ч. 1 ст. 115 УКУ — Умышленное убийство.

Вскоре они нашли подозреваемого. Это 40-летний бывший муж сожительницы погибшего.

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29 декабря около 16.30 он подстерег его на улице и несколько раз ударил палкой по голове. Тело злоумышленник засунул в авто и вывез на свалку.

Объявлено подозрение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Убийство в новогоднюю ночь

В Одессе мужчина забил до смерти сожительницу в новогоднюю ночь. Он сам сообщил об этом в полицию.

В его квартире обнаружили тело 39-летней женщини с разбитой головой.

По словам мужчины, он избил ее, когда узнал, что якобы она скрыла от него важную информацию о состоянии своего здоровья.