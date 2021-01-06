Во Львове осквернили мемориал Небесной Сотни

Во Львове 6 января двое киевлян обрисовали подпорную стену мемориала Небесной Сотни.

Правоохранители увидели злоумышленников, которые наносили граффити на памятник.

Ими оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка, рядом с которыми стояли баллончики с краской. Они сразу признались в содеянном.











Вандализм во Львове: молодежь надругалась над мемориалом Небесной Сотни / 3 фотографии

Киевлян отправили в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы за нарушение благоустройства территорий населенных пунктов.

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Размер штрафа за совершенное определит административная комиссия районной администрации.

Повредили памятник павшим в Донбассе воинам

В Киеве ночью 30 декабря вандалы облили краской памятник павшим воинам на Донбассе.

Небольшой мемориал установили возле станции метро Берестейская. Памятник подписали словами От благодарных жителей Шевченковского района города Киева.

Минветеранов в своем сообщении на Facebook осудило преступные действия вандалов.

Фото: Патрульная полиция