Во Львове осквернили мемориал Небесной Сотни

Во Львове 6 января двое киевлян обрисовали подпорную стену мемориала Небесной Сотни.
Правоохранители увидели злоумышленников, которые наносили граффити на памятник.
Ими оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка, рядом с которыми стояли баллончики с краской. Они сразу признались в содеянном.
Киевлян отправили в Галицкий отдел полиции, где участковый составил на них протоколы за нарушение благоустройства территорий населенных пунктов.
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Размер штрафа за совершенное определит административная комиссия районной администрации.
Повредили памятник павшим в Донбассе воинам
В Киеве ночью 30 декабря вандалы облили краской памятник павшим воинам на Донбассе.
Небольшой мемориал установили возле станции метро Берестейская. Памятник подписали словами От благодарных жителей Шевченковского района города Киева.
Минветеранов в своем сообщении на Facebook осудило преступные действия вандалов.
Фото: Патрульная полиция