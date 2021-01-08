В Ленинградской области (Россия) при взлете разбился частный самолет.

На борту были четыре человека: пилот, двое взрослых пассажиров и ребенок. Выжил только ребенок.

Авария произошла на взлете во время выполнения кругового маневра.

Самолет принадлежит частному лицу 1964 года рождения.

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На месте происшествия работают спасатели.







В России разбился частный самолет — погибли три человека / 2 фотографии

Авария самолета в Польше

В конце декабря в Польше на приграничной с Украиной территории упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний украинец.

В результате падения мужчина получил травмы, ему оказали помощь и доставили в больницу.

Фото: Mash