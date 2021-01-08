PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В России разбился частный самолет — погибли три человека

В Ленинградской области (Россия) при взлете разбился частный самолет. 

На борту были четыре человека: пилот, двое взрослых пассажиров и ребенок. Выжил только ребенок.

Авария произошла на взлете во время выполнения кругового маневра.

Самолет принадлежит частному лицу 1964 года рождения. 

Читайте: На Тернопольщине разбился легкомоторный самолет — один человек погиб

На месте происшествия работают спасатели. 

  • В России разбился частный самолет — погибли три человека
  • В России разбился частный самолет — погибли три человека
  • В России разбился частный самолет — погибли три человека
  • В России разбился частный самолет — погибли три человека
В России разбился частный самолет — погибли три человека / 2 фотографии

Авария самолета в Польше

В конце декабря в Польше на приграничной с Украиной территории упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний украинец.

В результате падения мужчина получил травмы, ему оказали помощь и доставили в больницу.

Фото: Mash

Источник: Интерфакс

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка