В Ленинградской области (Россия) при взлете разбился частный самолет.
На борту были четыре человека: пилот, двое взрослых пассажиров и ребенок. Выжил только ребенок.
Авария произошла на взлете во время выполнения кругового маневра.
Самолет принадлежит частному лицу 1964 года рождения.
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На месте происшествия работают спасатели.
В России разбился частный самолет — погибли три человека / 2 фотографии
Авария самолета в Польше
В конце декабря в Польше на приграничной с Украиной территории упал дельтаплан с контрабандными сигаретами, которым управлял 44-летний украинец.
В результате падения мужчина получил травмы, ему оказали помощь и доставили в больницу.
Фото: Mash