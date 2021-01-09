Во время авиакатастрофы в Индонезии пассажирского самолета Sriwijaya Air 9 января граждане Украины не пострадали, поскольку, предварительно, их не было на борту.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

– По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты, – уточнил он в Twitter.