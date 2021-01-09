Во время авиакатастрофы в Индонезии пассажирского самолета Sriwijaya Air 9 января граждане Украины не пострадали, поскольку, предварительно, их не было на борту.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
– По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты, – уточнил он в Twitter.
❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти.
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021