Акт вандализма: в Умани повредили мемориал воинам АТО

Жители Умани сообщили в полицию о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни.
Вандалы сорвали три фотографии и прожектор, который подсвечивал Обелиск Славы.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ — Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.
Она предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Правоохранители совместно с Уманским союзом участников АТО пытаются установить злоумышленников, причастных к совершению акта вандализма.
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На днях подобный акт вандализма зафиксирован во Львове — там двое киевлян обрисовали подпорную стену мемориала Небесной Сотни.
20-летний парень и 19-летняя девушка наносили граффити баллончиками с краской. Обоим грозит штраф.