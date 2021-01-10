Падение самолета в Индонезии: спасатели нашли останки тел и обломки самолета

В водах Яванского моря обнаружены останки тел пассажиров самолета индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, потерпевшего крушение накануне вблизи столицы Индонезии Джакарты.

— Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников, — сообщил представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб.

Также, по его словам, были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать упавшему лайнеру.

К предполагаемому месту авиакатастрофы ВМС Индонезии направили десять кораблей и около 40 водолазов, которым предстоит обследовать его.

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Что известно о катастрофе

9 января в Индонезии разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании Sriwijaya Air. На борту самолета находились 62 человека, из них — 50 пассажиров, в том числе 10 детей.

Рейс вылетел из Джакарты (столица) в 14.36 по местному времени в город Понтианак.

Самолет исчез с радаров и перестал отвечать диспетчерам почти сразу после вылета.

Источник: Detik