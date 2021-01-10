Поисковая группа установила, где находятся черные ящики самолета авиакомпании Sriwijaya Air SJ182, который упал 9 января в Яванском море неподалеку Джакарты.

Индонезийские военные получили два сигнала самописцев.

Они надеются вскоре поднять их на поверхность. Это поможет установить причины авиакатастрофы.

Читайте: Падение самолета Boeing в Индонезии: жители острова слышали взрывы

В Индонезии 9 января разбился Boeing 737-500 местной авиакомпании Sriwijaya Air. На борту находились 62 человека.

Самолет исчез с радаров почти сразу после вылета.

На месте авиакатастрофы в Инедонезии в Яванском море работают поисково-спасательные суда.

Спасатели обнаружили останки тел пассажиров и обломки, которые могут принадлежать лайнеру.

Источник: Detik