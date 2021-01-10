В американском городе Чикаго 32-летний Джейсон Найтенгейл открыл стрельбу на городской парковке в Саус-Сайде. В результате – погиб 30-летний водитель, сидейший в одно миз авто.

Затем стрелок зашел в вестибюль расположенного рядом жилого дома. Он попросил воспользоваться телефоном сотрудницы охраны, и также застрелил женщину.

Следующей жертвой стала 77-летняя жительница этого же дома, которая в момент преступления забирала почту. Ее госпитализировали в критическом состоянии.

У соседнего здания мужчина, угрожая пистолетом, угнал машину своего знакомого.

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Около 15.35 Найтенгейл ворвался в один из местных магазинов, выстрелом в голову он убил 20-летнего парня и ранил в спину 81-летнюю женщину.

Примерно через час он напал на машину, в которой ехали мать с 15-летней дочерью, и тяжело ранил девушку.

Далее – вернулся в магазин и обстрелял прибывших по вызову полицейских.

Найтенгейл скрылся от полиции и направился в Эванстон, где открыл стрельбу в аптеке, а затем захватил заложницу в соседнем ресторане и ранил ее в голову.

Местные полицейские застрелили преступника на парковке. О его мотивах пока ничего не известно.

Стрельба в Нью-Йорке

В декабре произошла стрельба в кафедральном соборе Нью-Йорка. Люди пришли к стенам здания, чтобы послушать выступление рождественского хора.

В это время к собору подошел мужчина с оружием. Подробнее о стрельбе в Нью-Йорке читайте на Фактах ICTV.