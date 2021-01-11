Чтобы скрыть убийство, инсценировал пожар: в Киеве гость зарезал хозяина

В Киеве гость убил знакомого, а чтобы “замести следы” облил его тело жидкостью, поджег квартиру и скрылся. Накануне в столичном районе Троещина произошел пожар — горела квартира в жилом комплексе.

Жители дома начали в панике покидать дома, забирая с собой лишь самое ценное. На место происшествия прибыли спасатели и обнаружили в квартире тело мужчины. Как оказалось, причиной смерти стала не пожар — у мужчины было перерезано горло.

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33-летний львовянин, который арендовал здесь квартиру, пригласил в гости человека с улицы. Мужчины выпивали, а затем между ними возник конфликт.

После этого, по версии следствия, гость зарезал хозяина и инсценировал несчастный случай. Убийца облил вещи в квартире зажигательной смесью и поджег.

Смертельная драка в столице

В Киеве произошла смертельное драка. Двое охранников на рабочем месте распивали алкогольные напитки, после чего между ними возник конфликт.

Один из них ударил коллегу ножом в шею, а другой в ответ забил товарища до смерти кулаками.