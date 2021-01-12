В селе Яреськи Шишацкого района Полтавщины полиция задержала вандалов, поглумившихся над памятником погибшим во Второй мировой войне.

Ими оказались двое местных несовершеннолетних мальчиков.

Ради забавы они разжигали костер у подножия памятника и повесили тряпку на голову памятника.











На Полтавщине школьники надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне / 3 фотографии

Читайте: В Киеве вандалы повредили памятник павшим воинам на Донбассе

Сейчас со школьниками и их родителями работают следователи и ювенальная полиция.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой) УК Украины.

Полиция поблагодарила неравнодушным жителям села за помощь в установлении причастных к надругательству над памятником.

Надругательство над могилами на Луганщине

В апреле в поселке Беловодск на Луганщине дети устроили погром на кладбище.

Самому младшему из злоумышленников было всего 6 лет. Дети специально повредили могильные плиты и разрушили кресты на 30 могилах.