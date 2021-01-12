На Полтавщине школьники надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне

В селе Яреськи Шишацкого района Полтавщины полиция задержала вандалов, поглумившихся над памятником погибшим во Второй мировой войне.
Ими оказались двое местных несовершеннолетних мальчиков.
Ради забавы они разжигали костер у подножия памятника и повесили тряпку на голову памятника.
Читайте: В Киеве вандалы повредили памятник павшим воинам на Донбассе
Сейчас со школьниками и их родителями работают следователи и ювенальная полиция.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой) УК Украины.
Полиция поблагодарила неравнодушным жителям села за помощь в установлении причастных к надругательству над памятником.
Надругательство над могилами на Луганщине
В апреле в поселке Беловодск на Луганщине дети устроили погром на кладбище.
Самому младшему из злоумышленников было всего 6 лет. Дети специально повредили могильные плиты и разрушили кресты на 30 могилах.