Проломил голову и бросил на свалке: на Харьковщине многодетный отец убил ветеринара

В Харьковской области многодетный отец убил молодого ветеринара. Мужчину нашли с проломленным черепом на местной свалке.

29 декабря Евгений вышел с работы, сел в автомобиль и скрылся. Поисковая операция продолжалась почти неделю.

— При выезде на место происшествия установили, что смерть мужчины наступила несколько дней назад. Кроме того, на теле погибшего были обнаружены телесные повреждения, — отметил сотрудник Золочивского отделения полиции.

У погибшего врача сиротой остался маленький сын. Полицейские выяснили, что Евгений разошелся с первой женой и недавно у него появилась новая любимая женщина.

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Она старше его на 10 лет, у нее есть трое детей от предыдущего брака. Именно ее бывшего мужа подозревают в убийстве. 40-летний мужчина несколько раз ударил Евгения палкой по голове, а затем бросил тело в машину и вывез на свалку.

Подозреваемого уже задержали и объявили подозрение. Сначала он во всем признался, но на суде свою вину уже отрицал. Мужчина уверяет, что у него есть алиби: мол, в момент убийства он был на работе.

Сейчас подозреваемому выбирают меру пресечения. Ему грозит до 15 лет.

Убийство на Сумщине