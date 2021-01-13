В селе Шпичинцы Деражнянского района Хмельницкой области четыре человека пострадали в результате столкновения микроавтобуса Wolkswagen и грузовика ГАЗ-53.

Спасатели выключили питание аккумуляторов автомобилей, чтобы избежать возгорания, смыли с дороги остатки горюче-смазочных материалов и обломков машин.

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Причину ДТП выясняют правоохранители.

Статистика ДТП в Украине 2020

В 2020 году в Украине произошло 168 107 ДТП. 3541 человек погиб, 31 974 получили травмы.

В Нацполиции сообщили, что чаще всего люди гибнут или травмируются на дорогах из-за превышения безопасной и установленной скорости движения, неудачных маневрирований, нарушения правил проезда перекрестков, игнорирования пешеходных переходов, несоблюдения дистанции.