В Польше украинку нашли задушенной

В польском Соколув-Пидлянском обнаружили тело 34-летней украинки. Ее задушили.

Друзья жертвы забили тревогу, потому что женщина несколько дней не отвечала на звонки.

В дом, где проживала украинка с мужем, полиции пришлось выбить дверь. Людмилу нашли мертвой. Ее муж, 30-летний Лукаш, признался, в убийстве. По его словам, во время скандала он потерял контроль и задушил свою жену.

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По словам друзей Людмилы, женщина приехала в Польшу на заработки, где и познакомилась со своим мужем. Он издевался над женой и употреблял наркотики. В последние несколько месяцев пара уже не проживала вместе и шел бракоразводный процесс.

Сиротой осталась 3-летняя дочь Людмилы. Лукашу грозит пожизненное заключение.

Во Львове мужчина убил жену

Во Львове 31-летний мужчина во время бытового конфликта убил жену и самостоятельно сообщил об этом в полицию. Мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились 6-месячный младенец и двое детей 2 и 5 лет.

Источник: Inpoland.net.pl