В России перевернулся автобус с украинцами — два человека погибли

В результате автомобильной аварии в Российской Федерации умерло двое граждан Украины. Еще две женщины получили травмы — их госпитализировали в больницу. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины.

ДТП произошло в Ростовской области — автобус с украинскими занесло в канаву и он перевернулся. Пассажиры ехали из Москвы в Донецк. Всего в салоне находилось 18 человек, 15 из них — граждане Украины.

Водитель не справился с управлением, в результате чего и произошла трагедия. По предварительным данным, он также украинец.

ДТП в Хмельницкой области

7 января на территории Хмельницкой области произошла авария. Два легковых автомобиля столкнулись, в результате чего умерло два человека.

Жертвами оказалась супружеская пара, их ребенок получил ранения — его госпитализировали в больницу. Подробнее о гибели супругов в ДТП читайте на Фактах ICTV.