В США 12-летний ребенок подорвался на гранате, купленной в антикварном магазине

В Северной Каролине (США) погиб 12-летний мальчик в результате взрыва гранаты, которую он купил в антикварном магазине в торговом центре Fancy Flea Antique.

Власти обращаются и к другим покупателям и просьбой сдать правоохранителям гранаты, которые они купили там же, так как они могут быть активными.

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По данным Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF), эти гранаты, которые использовались во время Второй мировой войны, считались неактивными.

Ребенок был убит 23 декабря в результате взрыва гранаты, которая, по мнению ATF, была куплена 13 июня в торговом центре Fancy Flea Antique.

Взрыв гранаты в Днепропетровской области

В Каменском Днепропетровской области в результате взрыва пострадали двое братьев 6 и 14 лет.

В полиции подтвердили, что причиной взрыва в детской комнате стал запал от ручной гранаты.

Впоследствии выяснится, что взрывное устройство дети нашли в ящике с игрушками.

В больницу окровавленных братьев отвез один из соседей.