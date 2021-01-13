На одном из стройплощадок в центре Харькова днем 13 января упал строительный кран. Конструкция серьезно повредила вагончик со строителями, смяв его крышу.

Фото строительной аварии в районе переулка Банного быстро распространились в сети.

По данным местных СМИ, один из строителей-очевидцев причиной аварии назвал техническую неисправность.















В центре Харькова строительный кран упал на вагончик с рабочими / 4 фотографии

— Никто не виноват, ни крановщик, никто! Сломалась часть крана. Стрелу сорвало, стрела упала, — сообщил механик строительства.

Информацию об аварии подтвердили в Харьковском горсовете.

Правоохранители устанавливают причины падения подъемного крана, и есть ли пострадавшие.

Взрыв газа под Харьковом

В октябре 2020 года под Харьковом прогремел взрыв газа.

Спасатели сообщили, что задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района — это в 20 км от Харькова.

Впоследствии в Харьковгазе подтвердили, что в результате взрыва пострадали 10 работников, двое из которых погибли.

Компания взяла на себя расходы, связанные с лечением пострадавших, а также организационные мероприятия, связанные с последствиями этой трагедии.

Источник: Суспильне Харьков

Фото: Труха Харьков