В центре Харькова строительный кран упал на вагончик с рабочими

На одном из стройплощадок в центре Харькова днем 13 января упал строительный кран. Конструкция серьезно повредила вагончик со строителями, смяв его крышу.
Фото строительной аварии в районе переулка Банного быстро распространились в сети.
По данным местных СМИ, один из строителей-очевидцев причиной аварии назвал техническую неисправность.
— Никто не виноват, ни крановщик, никто! Сломалась часть крана. Стрелу сорвало, стрела упала, — сообщил механик строительства.
Информацию об аварии подтвердили в Харьковском горсовете.
Правоохранители устанавливают причины падения подъемного крана, и есть ли пострадавшие.
Взрыв газа под Харьковом
В октябре 2020 года под Харьковом прогремел взрыв газа.
Спасатели сообщили, что задымление возникло на газораспределительной станции в поселке Березовское Дергачевского района — это в 20 км от Харькова.
Впоследствии в Харьковгазе подтвердили, что в результате взрыва пострадали 10 работников, двое из которых погибли.
Компания взяла на себя расходы, связанные с лечением пострадавших, а также организационные мероприятия, связанные с последствиями этой трагедии.
Источник: Суспильне Харьков
Фото: Труха Харьков