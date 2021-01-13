В США отложили смертную казнь женщине, которую обвиняют в преступлении на федеральном уровне. Судья принял решение об отсрочке за несколько часов до казни в связи с тем, что осужденная имеет проблемы с психикой, поэтому не в состоянии понять обоснованность решения.

В 2004 году женщина совершила жестокое убийство. Она задушила беременную девушку, разрезала живот, забрала ребенка и выдала его за своего.

Фото: YFN Lucci