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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Обвиняется в причастности к убийству: репера YFN Lucci ищет полиция

Американский рэпер YFN Lucci разыскивается полицией Атланты, штат Джорджия, по обвинению в причастности к убийству местного жителя.

Двое подозреваемых арестованы по делу об убийстве 28-летней жертвы.

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Власти обратились за помощью в поиске 29-летнего YFN Lucci, которого зовут Рэйшон Беннетт.

Он объявлен в розыск по подозрению в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в уличных преступных действиях.

В США перенесли смертную казнь женщины

В США отложили смертную казнь женщине, которую обвиняют в преступлении на федеральном уровне. Судья принял решение об отсрочке за несколько часов до казни в связи с тем, что осужденная имеет проблемы с психикой, поэтому не в состоянии понять обоснованность решения.

В 2004 году женщина совершила жестокое убийство. Она задушила беременную девушку, разрезала живот, забрала ребенка и выдала его за своего.

Фото: YFN Lucci

Источник: ВВС

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