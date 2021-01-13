Американский рэпер YFN Lucci разыскивается полицией Атланты, штат Джорджия, по обвинению в причастности к убийству местного жителя.
Двое подозреваемых арестованы по делу об убийстве 28-летней жертвы.
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Власти обратились за помощью в поиске 29-летнего YFN Lucci, которого зовут Рэйшон Беннетт.
Он объявлен в розыск по подозрению в убийстве, нападении при отягчающих обстоятельствах и участии в уличных преступных действиях.
В США перенесли смертную казнь женщины
В США отложили смертную казнь женщине, которую обвиняют в преступлении на федеральном уровне. Судья принял решение об отсрочке за несколько часов до казни в связи с тем, что осужденная имеет проблемы с психикой, поэтому не в состоянии понять обоснованность решения.
В 2004 году женщина совершила жестокое убийство. Она задушила беременную девушку, разрезала живот, забрала ребенка и выдала его за своего.
Фото: YFN Lucci