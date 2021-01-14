Местные выборы 2020: во Львове глава УИК получил три года за подделку документов

Во Львове глава УИК на местных выборах 2020 получил три года тюрьмы за подделку документации.

Следствие установило, что 62-летний мужчина собственноручно подписался за всех членов УИК в протоколе о подсчете голосов избирателей на выборах депутатов сельского совета Зимней Воды.

Первым нарушения обнаружил один из кандидатов в депутаты местного совета: он и обратился в правоохранительные органы.

Уголовное производство было открыто по ч.2 ст.158-3 (Подделка избирательной документации) УК Украины.

Мужчина получил три года лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также горе-председателя лишили права занимать должности, связанные с избирательным процессом следующие пять лет.

Похищение прицепа с предвыборной агитацией

В конце сентября руководитель одной из политических партий сообщил, что во Львове похитили прицеп с агитационным баннером.

Полиция нашла злоумышленника в начале октября: им оказался 33-летний житель одного из сел области.

Прицеп марки Автобан нашли у него в гараже, а вот агитация исчезла бесследно.

Было открыто производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) УК Украины.