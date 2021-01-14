В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП

В Киеве по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в связи с интенсивными осадками.
Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.
На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.
— Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения, — добавили в патрульной полиции.
Статистика ДТП в Украине 2020
В 2020 году в Украине произошло 168 107 ДТП. 3541 человек погиб, 31 974 получили травмы.
В Нацполиции сообщили, что чаще всего люди гибнут или травмируются на дорогах из-за превышения безопасной и установленной скорости движения, неудачных маневрирований, нарушения правил проезда перекрестков, игнорирования пешеходных переходов, несоблюдения дистанции.