В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП

В Киеве по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 159 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в связи с интенсивными осадками.

Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение.

На дорогах города работает 185 единиц спецтехники и более 400 человек из бригад по ручной уборке, осуществляющих обработку дорог и тротуаров противогололедными средствами.

— Призываем водителей при ухудшении погодных условий быть максимально осторожными, внимательными и не отвлекаться от вождения, — добавили в патрульной полиции.

Статистика ДТП в Украине 2020

В 2020 году в Украине произошло 168 107 ДТП. 3541 человек погиб, 31 974 получили травмы.

В Нацполиции сообщили, что чаще всего люди гибнут или травмируются на дорогах из-за превышения безопасной и установленной скорости движения, неудачных маневрирований, нарушения правил проезда перекрестков, игнорирования пешеходных переходов, несоблюдения дистанции.