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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

Хвастался ружьем перед кумом: в Днепре мужчина застрелил невесту на глазах у детей

В Днепре 44-летний мужчина застрелил из ружья свою 37-летнюю невесту.

— Мужчина демонстрировал свое охотничье ружье другу, направил его в сторону своей сожительницы по неосторожности, как он отмечает, и выстрелил. В результате огнестрельного ранения женщина скончалась, — рассказала пресс-секретарь ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

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По словам соседки, пара жила хорошо и планировала свадьбу.

Четыре года назад жена Дмитрия умерла от онкологического заболевания.

Затем мужчина начал жить с погибшей Татьяной и ее двумя детьми. Соседи говорят, что женщину Дмитрий очень любил и ценил, а после ее смерти чуть не потерял рассудок.

Сейчас мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Убийство во Львове

Во Львове 31-летний мужчина во время бытового конфликта убил жену и самостоятельно сообщил об этом в полицию.

Мужчина нанес своей 30-летней жене телесные повреждения, не совместимые с жизнью, во время бытового конфликта. В это время в квартире находились 6-месячный младенец и двое детей 2 и 5 лет.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Depositphotos

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