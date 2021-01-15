PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия
Софія Телішевська |

Поворот на 180º: в Киеве на Южном мосту развернуло грузовик

15 января около 06.00 в Киеве на Южном мосту из-за погодных условий занесло грузовик. Водитель объяснил, что не справился с управлением.

Во время заноса грузовик MAN развернуло на 180º и машина практически сложилась , из-за чего пробился топливный бак и заблокировался руль. Кроме того, на мосту усложнилось движение машин, поскольку две полосы остались заблокированными.

Преодолеть последствия и освободить мост помогли патрульные отдела безопасности дорожного движения и коммунальщики. Убрать грузовик удалось за 40 минут.

Читайте
В Киеве из-за непогоды зафиксировано уже 159 ДТП

скользкая дорога привела к смертельному ДТП

Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП. 31-летний львовянин, водитель Audi А5, не справившись с управлением на скользкой заснеженной дороге, на скорости врезался в металлический отбойник.

В результате удара вместе с водителем погиб его родной брат.

В автомобиле находились еще двое 27-летних пассажирок: с нетяжелыми травмами их госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской ЦГБ.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 — Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка