15 января около 06.00 в Киеве на Южном мосту из-за погодных условий занесло грузовик. Водитель объяснил, что не справился с управлением.

Во время заноса грузовик MAN развернуло на 180º и машина практически сложилась “, из-за чего пробился топливный бак и заблокировался руль. Кроме того, на мосту усложнилось движение машин, поскольку две полосы остались заблокированными.

Преодолеть последствия и освободить мост помогли патрульные отдела безопасности дорожного движения и коммунальщики. Убрать грузовик удалось за 40 минут.

скользкая дорога привела к смертельному ДТП

Ночью 14 января на автодороге Киев-Чоп из-за погодных условий произошло смертельное ДТП. 31-летний львовянин, водитель Audi А5, не справившись с управлением на скользкой заснеженной дороге, на скорости врезался в металлический отбойник.

В результате удара вместе с водителем погиб его родной брат.

В автомобиле находились еще двое 27-летних пассажирок: с нетяжелыми травмами их госпитализировали в нейрохирургическое отделение Ровенской ЦГБ.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 — Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей.