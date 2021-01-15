В Харькове житель одного из микрорайонов выстрелил из пневматического оружия в котенка. Животное травмировано.
Владелица кота подала заявление в полицию.
Об этом факте написали и в соцсети. Автор сообщения отметил, что этот гражданин постоянно совершает расправы над животными.
Следователи проверяют факты, о которых сообщила 36-летняя потерпевшая и написали в соцсети.
За жестокое обращение с животным мужчине грозит полгода тюрьмы.
Во Львовской области мужчина привязал собаку к авто
В январе во Львовской области мужчина ехал с привязанной к авто собакой.
Правоохранители в соцсети нашли информацию о том, что неизвестный управлял автомобилем Opel.
Опросив автора поста, правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 53-летний житель Новояворивска.