В Харькове житель одного из микрорайонов выстрелил из пневматического оружия в котенка. Животное травмировано.

Владелица кота подала заявление в полицию.

Об этом факте написали и в соцсети. Автор сообщения отметил, что этот гражданин постоянно совершает расправы над животными.

Следователи проверяют факты, о которых сообщила 36-летняя потерпевшая и написали в соцсети.

За жестокое обращение с животным мужчине грозит полгода тюрьмы.

Во Львовской области мужчина привязал собаку к авто

В январе во Львовской области мужчина ехал с привязанной к авто собакой.

Правоохранители в соцсети нашли информацию о том, что неизвестный управлял автомобилем Opel.

Опросив автора поста, правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 53-летний житель Новояворивска.