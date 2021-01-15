В метро Киева человек упал на рельсы — движение поездов восстановлено

В Киев на станции метро Дворец спорта человек упал на рельсы. Движение поездов уже восстановили.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

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Известно, что движение поездов из-за падения человека пришлось остановить на 5-7 минут.

Пассажир упал на рельсы, когда там не было поезда. Чтобы поднять мужчину на перрон, сотрудники подземки обесточили рельсы.

Сейчас пострадавшему оказывают помощь медики скорой.

Причину падения должны выяснить правоохранители.

Смерть зацепера в метро Киева

28 сентября в метро Киева погиб зацепер. Сразу между станциями метро Выдубичи и Славутич было снято напряжение и остановлено движение.

Поезда в подземке около получаса курсировали от Сырца до Выдубичей и от Славутича до Красного хутора.