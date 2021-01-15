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Факты / Происшествия
Євгенія Шапоренко |

В метро Киева человек упал на рельсы — движение поездов восстановлено

В Киев на станции метро Дворец спорта человек упал на рельсы. Движение поездов уже восстановили.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

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Известно, что движение поездов из-за падения человека пришлось остановить на 5-7 минут.

Пассажир упал на рельсы, когда там не было поезда. Чтобы поднять мужчину на перрон, сотрудники подземки обесточили рельсы.

Сейчас пострадавшему оказывают помощь медики скорой.

Причину падения должны выяснить правоохранители.

В метро Киева человек упал на рельсы — движение поездов восстановлено

Смерть зацепера в метро Киева

28 сентября в метро Киева погиб зацепер. Сразу между станциями метро Выдубичи и Славутич было снято напряжение и остановлено движение.

Поезда в подземке около получаса курсировали от Сырца до Выдубичей и от Славутича до Красного хутора.

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