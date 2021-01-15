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Факты / Происшествия
Тетяна Забожко |

Устал: в Киеве трамвай сошел с рельсов

В Киеве на улице Курнатовского сошел с рельсов трамвай №22.

На месте происшествия остановилось движение трамваев в обе стороны.

– Трамвай устал и сошел с рельсов, – сообщил с места происшествия очевидец события.

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По предварительной информации, задержалось движение трамваев №8, 22, 28, 33К по ул. Курнатовского – ул. С. Стальського в направлении бульвара Перова.

Трамвай протаранил авто

10 декабря из-за ледяного дождя, выпавшего в Киеве, трамвай протаранил авто и перекрыл проспект Победы.

Из-за этого практически остановилась также улица Саксаганского.

Источник: KIEVMAP

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