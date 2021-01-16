В Одесской области нашли повешенной 16-летнюю девушку, которую разыскивали накануне

В Одесской области нашли тело 16-летней жительницы Измаила, которую со вчерашнего разыскивали как пропавшую.

Девушку нашли повешенной на дереве.

— Полицейские расследуют обстоятельства гибели несовершеннолетней жительницы Измаила. 16-летняя девушка была найдена повешенной на дереве. Внешних следов насильственной смерти на ее теле обнаружено не было, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

Правоохранители внесли сведения по данному факту в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой Самоубийство. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Самоубийство в Запорожье

В декабре в Запорожье 13-летний подросток выпрыгнул из окна своей квартиры на 10 этаже.

Тело мальчика обнаружили под домом. Полиция расследует его гибель по статье об убийстве с пометкой самоубийство.