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Факты / Происшествия
Ольга Тетеріна |

В одесском хостеле 19-летняя девушка покончила с собой

В одном из хостелов в центре Одессы нашли повешенной 19-летнюю девушку.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области. Инцидент произошел в хостеле на ул. Успенской.

Девушку нашла уборщица утром 17 января. Она покончила с собой в душевой кабинке.

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По данным следствия девушка совершила суицид.

По данному факту возбуждено производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с пометкой самоубийство.

16 января в Одесской области произошла подобная ситуация. 16-летнюю жительницу Измаила нашли повешенной на дереве. Правоохранители внесли сведения по ч. 1 ст. 115 УК Украины с отметкой самоубийство.

Источник: УНИАН

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