В Киевськой области в поле застрелили 30-летнего мужчину

На Киевщине в Вышгородском районе застрелили 30-летнего киевлянина, которого почти двое суток разыскивали как без вести пропавшего.

Об исчезновении мужчины сообщили его родственники. Он уехал на своем автомобиле в Вышгородский район.

Злоумышленник назначил мужчине встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, он выстрелил в него из обреза, который заблаговременно приготовил. Автомобиль и погибшего его владельца обнаружили за селом Любимовка, в лесополосе.

Как оказалось, преступник задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся за угрозы своей семье.

— Я боялся его. Договаривался, но никак не получалось договориться. Сделал обрез, договорился о встрече. Выехали. Застрелил его в поле, там где вывозят мусор, между деревьями, чтобы не видно было, — сказал подозреваемый.











Застрелил в поле с мусором: на Киевщине нашли тело пропавшего 30-летнего мужчины / 3 фотографии

Правоохранители задержали 27-летнего жителя с. Любимовка. Он сначала отрицал свою причастность, но в дальнейшем признался полицейским. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 УК — умышленное убийство.

В Днепре 44-летний мужчина застрелил из ружья свою 37-летнюю невесту. Мужчина демонстрировал свое охотничье ружье другу, направил ее в сторону своей сожительницы по неосторожности, как он отмечает, выстрелил.

Сейчас мужчине грозит до 15 лет за решеткой.